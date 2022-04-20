«Спасите Мариуполь». Украинец выиграл золото на Играх непокоренных и поддержал Азов — фото

20 апреля, 15:02
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Игорь Галушка призвал спасти Мариуполь (Фото:Invictus Games: Team Ukraine via Facebook)

Игорь Галушка призвал спасти Мариуполь (Фото:Invictus Games: Team Ukraine via Facebook)

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Львовянин Игорь Галушка выиграл золото в соревновании гребцов на тренажере на Играх непокоренных, которые проходят в Гааге, и посвятил победу своим побратимам, воюющим за Мариуполь.

В борьбе за золото Галушка опередил американца Хигера и француза Пуиро, завоевавших серебряную и бронзовую медали соответственно.

Галушка поднялся на пьедестал с флагами Азова и Украины, на котором было написано Save Mariupol — Спасите Мариуполь.

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"Мои побратимы сейчас воюют в Мариуполе в окружении, без достаточного количества провизии и боеприпасов. Они защищают украинскую землю там и именно благодаря мужеству и силе, я могу бороться здесь! Они дают мне силу! – сказал Игорь.

https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/posts/5264995190256816

Игры непокоренных — мультиспортивные соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов.

Ранее сообщалось, что ветеран АТО из Кривого Рога Василий Стуженко завоевал серебряную медаль на Всемирных Играх Непокоренных в Гааге.

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Война в Украине Полк Азов Игры непокоренных

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