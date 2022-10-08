Добивал лежащего ногой в голову. В Аргентине гандболист избил соперника после жуткого приступа агрессии — видео
Поведение гандболиста Салсипуэдес Б спровоцировало массовую драку на площадке (Фото:La Voz)
Громкий скандал случился в матче одной из региональных гандбольных лиг Аргентины между командами Баррио Парке и Салсипуэдес Б.
За шесть минут до конца встречи на площадке случилась словесная перепалка между игроками двух коллективов — Рикардо Рейной и Франсиско Галаном.
Когда казалось, что конфликт исчерпан, 29-летний игрок Салсипуэдес Б сначала замахнулся мячом на соперника, а спустя мгновение, отдав игровой снаряд партнеру, напал на гандболиста хозяев, который оказался на 17 лет его старше.
Рейна нанес неожиданный удар кулаком в голову Галану, отправив его в нокдаун. После этого Рикардо набросился на Франсиско, который лежал на паркете. Рейна нанес еще несколько ударов, один из которых — ногой в голову.
Такое поведение гандболиста Салсипуэдес Б спровоцировало массовую драку на площадке. Игроки хозяев атаковали агрессивного соперника, пытаясь отомстить ему за своего партнера.
Как сообщает La Voz, позже у Галана была диагностирована черепно-мозговая травма. Ему наложили на лоб четыре шва.
Сам матч доигран не был. Он был остановлен при счете 43:14 в пользу Баррио Парке.
Сообщалось, что гандболистки херсонской команды Днепрянка и николаевской команды Реал устроили массовую драку в матче 5-го тура чемпионата Украины в Суперлиге.