Добивал лежащего ногой в голову. В Аргентине гандболист избил соперника после жуткого приступа агрессии — видео 8 октября, 20:13 Поведение гандболиста Салсипуэдес Б спровоцировало массовую драку на площадке (Фото:La Voz)

Громкий скандал случился в матче одной из региональных гандбольных лиг Аргентины между командами Баррио Парке и Салсипуэдес Б.

За шесть минут до конца встречи на площадке случилась словесная перепалка между игроками двух коллективов — Рикардо Рейной и Франсиско Галаном.

Когда казалось, что конфликт исчерпан, 29-летний игрок Салсипуэдес Б сначала замахнулся мячом на соперника, а спустя мгновение, отдав игровой снаряд партнеру, напал на гандболиста хозяев, который оказался на 17 лет его старше.

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Рейна нанес неожиданный удар кулаком в голову Галану, отправив его в нокдаун. После этого Рикардо набросился на Франсиско, который лежал на паркете. Рейна нанес еще несколько ударов, один из которых — ногой в голову.

Такое поведение гандболиста Салсипуэдес Б спровоцировало массовую драку на площадке. Игроки хозяев атаковали агрессивного соперника, пытаясь отомстить ему за своего партнера.

Как сообщает La Voz, позже у Галана была диагностирована черепно-мозговая травма. Ему наложили на лоб четыре шва.

Фото: Лука Кастаньо Штокль via Instagram

Сам матч доигран не был. Он был остановлен при счете 43:14 в пользу Баррио Парке.

Сообщалось, что гандболистки херсонской команды Днепрянка и николаевской команды Реал устроили массовую драку в матче 5-го тура чемпионата Украины в Суперлиге.