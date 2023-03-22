Украинский баскетбольный клуб одержал 10-ю победу подряд в Еврокубке и лидирует в группе 22 марта, 23:51 Прометей лидирует в группе А (Фото:БК Прометей)

Украинский баскетбольный клуб Прометей на выезде победил румынскую Клуж-Напоку со счетом 96:87 в 17-м туре Еврокубка.

Прометей выиграл первую четверть, однако проиграл две следующие и перед завершающей четвертью имел преимущество только в два очка — 72:70.

В решающей 10-минутке украинский клуб дожал румынскую команду и выиграл 96:87.

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Для Прометея эта победа стала 10-й подряд в Еврокубке и 13-й в 17-ти турах. Украинский клуб продолжает лидировать в группе А.

В следующем туре 29 марта Прометей сыграет с Венецией.

Клуж-Напока — Прометей 87:96 (22:28, 24:23, 24:21, 17:24)

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Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк покинул Нью-Йорк Никс и стал игроком команды НБА Шарлотт.

