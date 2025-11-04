39-летний спортсмен принял решение завершить профессиональную карьеру посреди нынешнего сезона Суперлиги.

«Решил уйти я из профбаскета, так это конец, может не такой как я себе представлял в своих мыслях, и как рассказывал близким друзьям о какой-то детской мечте на 40-м году жизни.

Понимал головой, что конец был в городе Ровно — бронза (с первопроходцами, как тренером, так и большинством игроков — я понял для себя, что прошел эту игру на максимальном уровне с такими вводными), которая была со мной всю жизнь, и вряд ли кто-то сможет превзойти «бронзового короля», как говорится, по количеству и подряд полученных наград.

Было бы символично закончить против команды, с которой я впервые играл в далеком 2004 году, и в последний раз — в 2025-м за бронзу. Только сейчас почему-то пришла эта мысль.

Но имеем то, что имеем. Есть обстоятельства, на которые я не могу повлиять, а есть более важные, чем профбаскет, даже такого уровня, как сейчас.

Я шевелил баскетбол, как мог — несмотря на вонючую русню, которая всем нам мешает. Мы, мастодонты 80-х, пытались/пытаются конкурировать с молодежью, греть интерес медиа и интерес к этому спорту", — написал Агафонов на своей странице в Instagram.

За свою карьеру Агафонов выступал за Химик, Будивельник, Одессу и Тернополь. Имеет в активе чемпионство Суперлиги и шесть раз выигрывал бронзу.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист после 12 сезонов в НБА перешел в Реал.