Бывший баскетболист НБА принципиально отказался играть против клубов из России

Латвийский форвард баскетбольного клуба Дубай из ОАЭ Давис Бертанс заявил, что не будет участвовать в предсезонном товарищеском турнире Суперкубок ВТБ, на котором выступят российские ЦСКА и Зенит.

32-летний спортсмен не хочет играть против команд, которые представляют государство, ведущее агрессивную войну против Украины.

«Я поговорил с тренером Дубая и с генеральным менеджером, которым выразил свою позицию, и они полностью меня поддерживают. Я не буду играть на турнирах с участием клубов из стран-агрессоров.

Учитывая то, кто организовывает Суперкубок ВТБ, я не могу участвовать в турнире с таким названием, даже если речь идет о матче с [сербской] Црвеной Звездой. Команда поддерживает мои взгляды, хотя тренер ранее не рассматривал ситуацию под таким углом", — цитирует Бертанса Jauns.lv.

Суперкубок ВТБ-2025 состоится 24−25 сентября. В турнире примут участие Дубай, ЦСКА, Зенит и Црвена Звезда.

В сезоне 2025/26 Дубай впервые выступит в Евролиге. Российские клубы отстранены от турнира после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Добавим, что Давис Бертанс с 2016 по 2024 год выступал в НБА за такие команды, как Сан-Антонио Сперс, Вашингтон Уизардс, Даллас Маверикс, Оклахома-Сити Тандер и Шарлотт Хорнетс.

