«Страна у****ов». Российский обстрел Кривого Рога разозлил украинского баскетболиста — фото
Станислав Тимофеенко (Фото:ФБУ)
Капитан баскетбольной команды Днепра Станислав Тимофеенко отреагировал на обстрел Кривого Рога, который осуществили российские войска.
В своем Instagram в stories Тимофеенко опубликовал фото разрушенного здания, в которое попала ракета оккупантов. Станислав разъяренно назвал россиян террористами, а их страну — гноем.
«Страна гной. Страна у***ов. Проклятые террористы», — подписал фото баскетболист.
Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они попали в многоэтажку и учебное заведение. Есть погибшие и десятки пострадавших, среди которых — дети.
Ранее футбольный клуб Кривбасс эмоционально отреагировал на обстрел родного города.