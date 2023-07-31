«Страна у****ов». Российский обстрел Кривого Рога разозлил украинского баскетболиста — фото 31 июля, 16:12 Станислав Тимофеенко (Фото:ФБУ)

Капитан баскетбольной команды Днепра Станислав Тимофеенко отреагировал на обстрел Кривого Рога, который осуществили российские войска.

В своем Instagram в stories Тимофеенко опубликовал фото разрушенного здания, в которое попала ракета оккупантов. Станислав разъяренно назвал россиян террористами, а их страну — гноем.

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«Страна гной. Страна у***ов. Проклятые террористы», — подписал фото баскетболист.

Фото: Instagram Тимофеенко

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они попали в многоэтажку и учебное заведение. Есть погибшие и десятки пострадавших, среди которых — дети.

Ранее футбольный клуб Кривбасс эмоционально отреагировал на обстрел родного города.