В конфликт вмешалась вся команда. Баскетболист НБА ударил одноклубника во время тайм-аута — видео 10 апреля, 11:00 Гобер ударил Андерсона в грудь (Фото:Скриншот видео)

Между игроками Миннесоты произошел конфликт во время матча с Новым Орлеаном (113:108) в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во время тайм-аута во второй четверти игроки Миннесоты Рубин Гобер и Кайл Андерсон эмоционально обсуждали игру. Гоберу, очевидно, не понравились слова Андерсона и тот ударил одноклубника в район груди.

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После этого едва не разгорелась массовая драка, но товарищи по команде и тренеры вмешались в схватку и разделили игроков.

Позже Гобер принес свои извинения партнерам в командном чате. Теперь ему грозит отстранение на матч плей-ин против Лейкерса, который состоится 12 апреля.

Ранее сообщалось, что во время матча регулярного чемпионата НБА между Бостон Селтикс и Сан-Антонио Сперс болельщики устроили драку на трибунах.

