Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник, упав с балкона во время отпуска

12 июля, 20:19
Алессандро Джентиле заверил, что с ним все хорошо (Фото:Алессандро Джентиле via Instagram)

Алессандро Джентиле заверил, что с ним все хорошо (Фото:Алессандро Джентиле via Instagram)

Баскетболист сборной Италии Алессандро Джентиле получил серьезную травму во время отдыха в Испании, упав с четырехметровой высоты.

Джентиле упал с балкона арендованной им виллы на Форментере, в результате чего получил перелом нескольких позвонков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Баскетболист был госпитализирован в Пальма-де-Майорку, а в ближайшее время его перевезут в Неаполь на операцию.

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Тем временем, он успокоил всех, рассказав о состоянии своего здоровья.

«Просто бытовое приключение, ничего серьезного, я в порядке», — написал Джентиле в Instagram.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист Андреа Греселе попал в реанимацию после падения с крыши поезда и поражения током.

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Теги:   Баскетбол Сборная Италии

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