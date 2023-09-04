Нападающий сборной Сербии потерял почку на чемпионате мира по баскетболу после удара локтем — видео 4 сентября, 20:11 Бориши Симанич (Фото:СМИ)

Баскетболист сборной Сербии Бориши Симанич получил серьезную травму на чемпионате мира в матче против Южного Судана (115:83).

Во время поединка спортсмен получил удар локтем в область почек за две минуты до финального свистка.

Впоследствии главный тренер сербской сборной заявил, что у Симанича было сильное кровотечение, из-за которого было трудно найти необходимую кровь для баскетболиста.

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Отметим, что сначала Федерация баскетбола Сербии заверила, что орган и его функции были сохранены. Однако впоследствии заявила, что нападающему удалили почку в связи с осложнениями. Пока неизвестно, сможет ли серб продолжить баскетбольную карьеру.

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