Нападающий сборной Сербии потерял почку на чемпионате мира по баскетболу после удара локтем — видео

4 сентября, 20:11
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Бориши Симанич (Фото:СМИ)

Бориши Симанич (Фото:СМИ)

Баскетболист сборной Сербии Бориши Симанич получил серьезную травму на чемпионате мира в матче против Южного Судана (115:83).

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Во время поединка спортсмен получил удар локтем в область почек за две минуты до финального свистка.

https://twitter.com/dedalaki1/status/1697120411958288756

Впоследствии главный тренер сербской сборной заявил, что у Симанича было сильное кровотечение, из-за которого было трудно найти необходимую кровь для баскетболиста.

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Отметим, что сначала Федерация баскетбола Сербии заверила, что орган и его функции были сохранены. Однако впоследствии заявила, что нападающему удалили почку в связи с осложнениями. Пока неизвестно, сможет ли серб продолжить баскетбольную карьеру.

Ранее сообщалось, что российский обстрел Кривого Рога разозлил украинского баскетболиста.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Баскетбол

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