Французского баскетболиста не вызвали в сборную из-за перехода в российский клуб 1 ноября, 21:33 Эртель нарушил условия сделки (Фото:Guillaume Poumarede)

Федерация баскетбола Франции запретила Томасу Эртелю играть за национальную из-за перехода в российский Зенит.

Об этом рассказал президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьюта, сообщает L'Équipe.

Такое решение было принято из-за того, что Эртель нарушил условия соглашения, которое подписал в Евробаскет, что не будет играть в России, пока в Украине идет война.

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Несмотря на соглашение, после турнира Эртель подписал контракт с санкт-петербургским Зенитом.

«По Томасу, которому мы четко представили условия, он не выполнил своих обязательств. На сегодняшний день считаю, что он больше не будет играть за Францию. Все кончено», – сказал Сьюта.

Ранее сообщалось, что футболист Матиас Норманн не был вызван в сборную Норвегии из-за решения игрока остаться в России, где он перешел в московское Динамо на правах аренды из Ростова.