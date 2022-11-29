«Сегодня я немного наложила в штаны». Звезда украинского спорта едва не попала в ДТП в Португалии — фото 29 ноября, 23:57 Авто Бех-Романчук забрал эвакуатор (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Звездная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук едва не попала в ДТП в Португалии.

О неудачном для себя дне 27-летняя спортсменка сообщила в сторис Instagram.

Так, сначала Марина поделилась фото, на котором демонстрировала, что у нее случилась проблема с авто.

Видео дня

Фото: Марина Бех-Романчук via Instagram

На втором снимке Бех-Романчук показала, как ей пытались помочь работники дорожного патруля. Позже, по ее словам, к ним присоединилась полиция.

Фото: Марина Бех-Романчук via Instagram

Наконец, в последнем посте легкоатлетка рассказала, чем завершилось ее приключение. «После трех часов ожидания я на эвакуаторе. Вместе с моим мегаавто возвращаюсь в Монте-Горду.

За восемь лет вождения такая ситуация со мной впервые. Да и вообще — такая поломка авто… Выводы: будьте осторожны и внимательны за рулем, так как во время таких поломок вы — в опасности! Сегодня я немного наложила в штаны, но спасибо Богу — с вождением я справилась", — написала Марина.

Фото: Марина Бех-Романчук via Instagram

Сообщалось, что бронзовую призерку Олимпийских игр-2016 по художественной гимнастике украинку Анну Ризатдинову оштрафовали в Испании за вождение в наушниках.