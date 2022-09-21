«Невероятные снимки нашей мечты». Звездная пара украинского спорта устроила фотосессию на крыше дома в Париже
Бех-Романчук назвала этот вечер особенным и незабываемым (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)
Звездная пара украинского спорта в лице пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук устроила фотосессию на крыше дома в Париже.
Снимками со съемок титулованная прыгунья в длину поделилась со своими поклонниками в Instagram.
На фото Марина предстала в эффектном черном платье, а Михаил — в брюках и белой рубашке.
«Только с тобой. Мечта воплощена в реальность. Этот вечер был особенным и незабываемым, его нам сделала невероятный фотограф.
Спасибо за съемку и за невероятные фото нашей мечты", — написала легкоатлетка в комментарии к фото.
Ранее Бех-Романчук похвасталась оригинальной татуировкой на бедре.
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