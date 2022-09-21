«Невероятные снимки нашей мечты». Звездная пара украинского спорта устроила фотосессию на крыше дома в Париже

21 сентября, 19:52
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Бех-Романчук назвала этот вечер особенным и незабываемым (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Бех-Романчук назвала этот вечер особенным и незабываемым (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Звездная пара украинского спорта в лице пловца Михаила Романчука и легкоатлетки Марины Бех-Романчук устроила фотосессию на крыше дома в Париже.

Снимками со съемок титулованная прыгунья в длину поделилась со своими поклонниками в Instagram.

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На фото Марина предстала в эффектном черном платье, а Михаил — в брюках и белой рубашке.

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«Только с тобой. Мечта воплощена в реальность. Этот вечер был особенным и незабываемым, его нам сделала невероятный фотограф.

Спасибо за съемку и за невероятные фото нашей мечты", — написала легкоатлетка в комментарии к фото.

Ранее Бех-Романчук похвасталась оригинальной татуировкой на бедре.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Плавание Париж Легкая атлетика Фотосессия Фото Марина Бех-Романчук Михаил Романчук

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