«Низко, как действия русской сущности». Звездная украинская легкоатлетка возмутилась позорным письмом российской коллеги к главе МОК 11 июня, 00:30 Цей матеріал також доступний українською Бех-Романчук раскритиковала российскую спортсменку (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук обрушилась на российскую коллегу Марию Ласицкене, которая в своем письме раскритиковала главу МОК Томаса Баха за отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований за войну против Украины.

На своей странице в Instagram прыгунья в длину опубликовала слова недовольства Ласицкене и возмущение свой соотечественницы-легкоатлетки Юлии Левченко о том, чувствует ли та разницу, что пока россиян не допускают к соревнованиям, украинцев убивают.

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Фото: Скріншот

Также Бех-Романчук отметила, что спортсменка из РФ более 100 дней молчала и не сказала ни слова против войны России в Украине.

«Вот и вся разница между нами. Зато целое письмо в сторону МОК. Низко, как все действия вашей русской сущности», — возмутилась украинская легкоатлетка.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Перед этим МОК призвал полностью изолировать Россию и Беларусь от мирового спорта.



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