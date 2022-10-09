«Красивые горы в Украине». Звезда украинской легкой атлетики поделилась фото в купальнике 9 октября, 19:56 Бех-Романчук — чемпионка Европы и призерка чемпионата мира (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук поделилась фото в эффектном купальнике.



Прыгунья в длину поделилась снимками в Instagram. На фото Марина предстала в черном купальнике с вырезом, в очках, сидя на бортике бассейна.

Кадр был сделан на территории крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель.

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«Красивые горы в Украине», — написала легкоатлетка в комментарии к своему посту.

Бех-Романчук — чемпионка Европы и призерка чемпионата мира. Она участвовала в двух Олимпиадах.

Ранее Бех-Романчук и ее муж пловец Михаил Романчук поделились романтическими кадрами из Парижа.