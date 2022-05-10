«Это изверги». Украинская легкоатлетка показала, как соотечественники живут в разрушенных домах — фото 10 мая, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Бех-Романчук — чемпионка Европы в прыжках в длину в помещениях (Фото:Марина Бех-Романчук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как соотечественники живут в разрушенных домах.



26-летняя прыгунья в длину поделилась в сторис Instagram фото, на котором видно один из домов в Харькове, который серьезно пострадал от обстрелов российской армии.

Часть стены здания была разрушена. Однако это не стало препятствием для некоторых людей, чтобы вернуться в свои квартиры. Они использовали пленку как преграду от воздействия внешнего мира.

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«После атак российскими ракетами люди запечатали стены и продолжают жить. Вы — изверги. Вы — те, кого нужно изолировать от нормального мирного цивилизованного мира!» — написала в комментарии к снимку легкоатлетка.

Фото: Марина Бех-Романчук via Instagram

Бех-Романчук — чемпионка Европы в прыжках в длину в помещениях. На ее счету также серебро чемпионата мира-2019 и чемпионата Европы-2018.



На Олимпийских играх-2020 в Токио Марина стала пятой. Позже украинка призналась, что была разочарована своим выступлением в столице Японии.



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