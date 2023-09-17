«Мое сердце разбито»: Бех-Романчук удивила причиной, по которой она пропускает финал Бриллиантовой лиги 17 сентября, 15:05 Марина Бех-Романчук (Фото:instagram.com/marynabekh)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук не может принять участие в финале Бриллиантовой лиги в Юджине, который проходит 16−17 сентября.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, что у нее обнаружен коронавирус.

«Мое сердце разбито. В эти дни мне нужно было выступать в финале Бриллиантовой лиги. Но реальность такова, что сегодня я должна бороться со своей болезнью.

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Несколько дней назад я вернулась домой, чтобы получить полную медицинскую помощь. После многих анализов у меня обнаружили COVID, который дал реакцию на мою ушную инфекцию.

Сейчас я делаю все возможное, чтобы полностью поправиться. Очень сожалею, что не смогла поучаствовать в последних соревнованиях сезона и порадовать своих болельщиков.

Но я со всей любовью буду поддерживать всех присутствующих спортсменов и желаю им завершить этот сезон отличным шоу на отличных соревнованиях", — написала Бех-Романчук.

Напомним, Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ-2023 по легкой атлетике.