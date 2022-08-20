Победа. Украинская легкоатлетка с лучшим результатом сезона стала чемпионкой Европы — видео 20 августа, 10:56 Бех-Романчук только в этом сезоне дебютировала в тройном прыжке (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук с лучшим результатом сезона стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.



27-летняя уроженка Хмельницкой области опередила конкуренток на соревнованиях в Мюнхене.

Бех-Романчук совершила прыжок на 15,02 метра. Это лучший результат сезона в Европе.

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После победного прыжка Марина подошла к трибунам, где за нее болел муж — звездный пловец Михаил Романчук. Избранник легкоатлетки одарил ее за успешное выступление теплым поцелуем.

Интересно, что Бех-Романчук только в этом сезоне дебютировала в тройном прыжке. До этого она выступала в привычных для себя прыжках в длину.

Ранее Бех-Романчук выиграла этап Golden Roof Challenge в Инсбруке по прыжкам в длину.

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