Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге

17 марта, 23:49
Цей матеріал також доступний українською
Сроки отстранения россиян и белорусов не уточняются. (Фото:diamondleague.com)

Сроки отстранения россиян и белорусов не уточняются. (Фото:diamondleague.com)

Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к участию в Бриллиантовой лиге «в ближайшем будущем». Эта рекомендация следует за решением многих спортивных руководящих органов и решением, принятым Всемирным легкоатлетическим советом.

Об этом сообщается на сайте организации.

Указывается, что такое решение связано с «практическими и материально-техническими проблемами, с которыми могут столкнуться встречи, если спортсмены ANA из России и спортсмены из Беларуси будут приглашены для участия в соревнованиях».

Читайте также:

Мирча Луческу (Фото:fcdynamo.com) «Это скорее политическая проблема». Луческу пожалел российских спортсменов, которых отстранили от соревнований

Сроки отстранения россиян и белорусов не уточняются.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский ответил итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.

Читайте также:
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Беларусь Легкая атлетика Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ