Российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Бриллиантовой лиге 17 марта, 23:49 Цей матеріал також доступний українською Сроки отстранения россиян и белорусов не уточняются. (Фото:diamondleague.com)

Российские и белорусские легкоатлеты не будут допущены к участию в Бриллиантовой лиге «в ближайшем будущем». Эта рекомендация следует за решением многих спортивных руководящих органов и решением, принятым Всемирным легкоатлетическим советом.

Об этом сообщается на сайте организации.



Указывается, что такое решение связано с «практическими и материально-техническими проблемами, с которыми могут столкнуться встречи, если спортсмены ANA из России и спортсмены из Беларуси будут приглашены для участия в соревнованиях».

Сроки отстранения россиян и белорусов не уточняются.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский ответил итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.

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