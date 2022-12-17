«У него не будет шансов». Беленюк отреагировал на слова Зеленского о готовности провести поединок против Путина — фото 17 декабря, 19:56 Жан Беленюк (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о готовности провести поединок против коллеги из России Владимира Путина.



Свой комментарий на заявление главы государства титулованный спортсмен оставил в сторис Instagram.

Жан опубликовал цитату Зеленского, в которой говорилось, что он готов на поединок с Путиным хоть завтра.

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От себя борец добавил: «Господин президент, я поднатаскаю. У него не будет шансов!».

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк показал, как Минобороны РФ докладывает Путину о войне в Украине.

Также Жан отреагировал на скандальное заявление в США о допуске России и Беларуси к Олимпиаде.