«У него не будет шансов». Беленюк отреагировал на слова Зеленского о готовности провести поединок против Путина — фото
Жан Беленюк (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о готовности провести поединок против коллеги из России Владимира Путина.
Свой комментарий на заявление главы государства титулованный спортсмен оставил в сторис Instagram.
Жан опубликовал цитату Зеленского, в которой говорилось, что он готов на поединок с Путиным хоть завтра.
От себя борец добавил: «Господин президент, я поднатаскаю. У него не будет шансов!».
Ранее Беленюк показал, как Минобороны РФ докладывает Путину о войне в Украине.
Также Жан отреагировал на скандальное заявление в США о допуске России и Беларуси к Олимпиаде.