«Это провокация»: Беленюк назвал ключевую проблему соревнований с россиянами и белорусами 29 июля, 18:43 Элина Свитолина и Жан Беленюк (Фото:instagram.com/zhanbeleniuk)

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался о том, что украинские спортсмены принимают участие в турнирах с представителями России и Беларуси.

Функционер считает, что международные организации должны разработать механизм, который позволит украинцам не жать руки странам-агрессорам, и не быть дисквалифицированным за это.

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«Если мы будем брать фехтование, почему я еще считаю (ситуация с Ольгой Харлан — прим.), что это была провокация, потому что у них до последних дней существовала возможность не пожимания рук из-за ограничений вреда. И накануне соревнования Ольги собрался исполнительный комитет, и они проголосовали, что они отменяют эти ранее действующие правила и работают по старому регламенту, где обязательно нужно после боя подойти и пожать руку.

Если мы будем брать, например, Федерацию международной борьбы, то у нас рукопожатие — это обязательный жест уважения перед схваткой. То есть, если ты не пожимаешь руку, схватка вообще не начинается, и тебя сразу же дисквалифицируют. И причем дисквалифицирующие даже без шанса сразиться за утешительные поединки, сразиться за бронзовые награды.

Берем наш кейс. Я думаю, что таких историй по разным видам спорта, особенно тем видам спорта, где человек непосредственно контактирует, как в борьбе, со своим противником, это самая сложная ситуация. Потому что в правилах и в регламенте это прописано, а фактически мы не можем этого сделать. И сейчас нужно на уровне национальных федераций прорабатывать этот вопрос, потому что это будет фактором, который просто не позволит выходить нашим спортсменам против россиян и побеждать их. Вот такая история.

Действительно, будут дисквалификации, если ничего не сделать, в нашем случае скандальных решений не будет, просто будут фактически дисквалификации. Потому что в ситуации с Ольгой она победила, и потом ее дисквалифицировали. А если бы не было боя, то просто была бы дисквалификация, и этому все бы завершилось, как это может быть в борьбе. Надо сейчас отработать этот вопрос, и он действительно неотложный. Для того чтобы не страдали в будущем наши спортсмены", — рассказал Беленюк в интервью Radio NV.

Напомним, FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после циничной дисквалификации Ольги Харлан.

Ранее Беленюк назвал виновного в позорном скандале с Харлан.