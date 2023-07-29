«Умышленная провокация»: Беленюк назвал виновного в позорном скандале с Харлан 29 июля, 16:23 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию, которая сложилась с Ольгой Харлан.

Спортсмен заявил, что Международная федерация фехтования виновата в том, что украинка оказалась в центре скандала.

«С моей точки зрения, Международная федерация фехтования умышленно совершила провокацию, сведя Ольгу в первом же бою с представительницей России. Почему я так думаю? Потому что накануне до этого, когда еще фактически было действие запрещающего приказа наш спортсмен Игорь Рейзлин, он должен был выступать в первом же бою с представителем России.

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Я просто не верю в чудеса, когда среди такого количества спортсменов в двух видах оружия, и в первых боях они сходятся с представителями этих стран. Поэтому думаю, что была сделана специально провокация, чтобы спровоцировать Ольгу на то, чтобы она пожала руку, чтобы был прецедент".

Беленюк считает, что в историю вмешалась третья сторона.

«Мы видим по поведению самой Смирновой, как она нагло подходила и требовала от Ольги как раз пожать ей руку. То есть она же понимает ситуацию, я думаю, что она читает и новости, и знает о наших теннисистках, и знает, что украинские спортсмены, даже те, которые до этого выступали, спортсмены-профессионалы, и выигрывали у россиян, они никогда не давили руки. А эта нагло подошла и требовала. Потом еще ей вынесли стул, на котором она просидела в течение 50 минут для того, чтобы была апелляция с ее стороны, будто Ольга проявила жест неуважения к ней, и за это ее должны были снять.

На первом этапе все закончилось в пользу Украины, украинки, и эта апелляция со стороны российской спортсменки была отклонена. Но потом, я так понимаю, вмешались какие-то третьи силы, мне неизвестны, но мы все знаем, что Усманов возглавлял до недавних пор эту международную федерацию, я думаю, влияние РФ на этот институт достаточно велико. И мы знаем, что Усманов непосредственно финансировал эту организацию и думаю, что его влияние точно осталось. И почему-то уже перед следующим боем к Ольге подошли и сказали, что есть два варианта: либо она жмет руку публично, либо ее снимают с соревнований. То есть, что там в этом промежутке было, мне неизвестно. И Оля проявила свою гражданскую позицию, не пожала руку, и все это, по сути, завязалось", — сказал Беленюк в интервью Radio NV.

Отметим, что FIE отменила рукопожатие между фехтовальщиками после циничной дисквалификации Ольги Харлан.

Напомним, украинку пригласили на Олимпиаду-2024, несмотря на позорную дисквалификацию с чемпионата мира.