Беленюк показал, как выглядит завидный жених в наши дни — фото

1 мая, 22:15
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Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:Жан Беленюк/Instagram)

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:Жан Беленюк/Instagram)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как выглядит завидный жених в сегодняшних реалиях.

Титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram фото канистры наполненной бензином.

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Свой снимок борец подписал кратко: «Завидный жених». Наши дни".

Жан Беленюк via Instagram
Фото: Жан Беленюк via Instagram

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.

Видео дня

Ранее Жан потроллил российского борца Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

Также Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту.

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Теги:   Греко-римская борьба Жан Беленюк Фото

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