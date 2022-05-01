Беленюк показал, как выглядит завидный жених в наши дни — фото 1 мая, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:Жан Беленюк/Instagram)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как выглядит завидный жених в сегодняшних реалиях.



Титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram фото канистры наполненной бензином.

Свой снимок борец подписал кратко: «Завидный жених». Наши дни".

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.

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Ранее Жан потроллил российского борца Романа Власова, который поддержал войну в Украине.

Также Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту.



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