Беленюк показал, как выглядит завидный жених в наши дни — фото
Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:Жан Беленюк/Instagram)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк показал, как выглядит завидный жених в сегодняшних реалиях.
Титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram фото канистры наполненной бензином.
Свой снимок борец подписал кратко: «Завидный жених». Наши дни".
Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.
Ранее Жан потроллил российского борца Романа Власова, который поддержал войну в Украине.
Также Беленюк рассказал анекдот, которым с ним поделились на блокпосту.
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