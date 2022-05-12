«Мой Херсон вам в рот не влезет». Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой — фото

12 мая, 15:07
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Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой.

Титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram фото, на котором он позировал перед камерой на крыльце дома.

На футболке, в которой стоял Жан, было написано: «Мой Херсон вам в рот не влезет». Также на ней был нарисован кусок арбуза.

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«Май… Время переходить на футболки», — прокомментировал свой пост в соцсети борец.

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.

Ранее Жан показал, как выглядит завидный жених в сегодняшних реалиях.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Херсон Греко-римская борьба Жан Беленюк Фото

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