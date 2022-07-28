Беленюк — о посещении Нью-Йорка: «Не понравился. Снова убедился, что у нас — самая лучшая страна»

28 июля, 17:54
Беленюк сообщил, что его следующей остановкой в США станет Вашингтон (Фото:НВ)

Беленюк сообщил, что его следующей остановкой в США станет Вашингтон (Фото:НВ)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк поделился впечатлениями от посещения Нью-Йорка.

Титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram снимком статуи Свободы.

В комментарии к фото Жан написал: «Не понравился Нью-Йорк. В который раз убеждаюсь, что у нас — самая лучшая страна! Главная проблема — е***утый сосед рядом».

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Также спортсмен и политик сообщил, что его следующей остановкой в США станет Вашингтон, где у него состоятся встречи с местными представителями власти.

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Жан Беленюк via Instagram
Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Нью-Йорк Греко-римская борьба Жан Беленюк Фото

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