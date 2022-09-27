«У кого из этих „машин“ больше шансов на победу?» Беленюк потроллил российского борца за поддержку войны в Украине — фото 27 сентября, 14:00 Жан Беленюк (Фото:Жан Беленюк/Instagram)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк потроллил российского коллегу Романа Власова, который ранее поддержал войну в Украине.

К атлету из РФ титулованный киевлянин обратился в сторис Instagram.

Сначала Жан опубликовал новость о том, что российским спортсменам после объявленной мобилизации запретили выезжать за пределы РФ, чтобы они не сбежали.

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В комментарии к посту Беленюк призвал Власова, который сейчас отдыхает за границей, вернуться в Россию и идти на фронт.

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Позже украинец добавил: «Те спортсмены, которые публично поддержали эту войну, должны показывать пример, как „родину защищать“, а не по Мальдивам рыбу ловить».

Фото: Жан Беленюк via Instagram

После этого Жан опубликовал фото Власова и американской реактивной системы залпового огня Himars, спросив у поклонников: «Друзья, на кого ставим? У кого из этих „машин“ больше шансов на победу?».

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк с иронией показал, как Минобороны РФ докладывает российскому президенту Владимиру Путину о войне в Украине.