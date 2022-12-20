«Тебе тут хорошенько набьют е***о». Беленюк пригласил российского борца в Украину — видео
Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк пригласил своего коллегу из России Романа Власова в гости к себе в страну.
Обращение к уроженцу Новосибирска 31-летний киевлянин оставил в сторис Instagram.
Жан опубликовал отрывок из интервью Власова, в котором тот назвал большой спорт политикой и заявил, что делает все, чтобы Россия поднималась как можно выше.
В ответ украинец в комментарии к ролику написал: «Рома, приезжай в гости в украинскую борцовскую семью! Тебе тут хорошенько набьют е***о».
Ранее Власов поддержал войну в Украине, за что был высмеян Беленюком.
Позже Жан потроллил россиянина за отдых за границей.