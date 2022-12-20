«Тебе тут хорошенько набьют е***о». Беленюк пригласил российского борца в Украину — видео 20 декабря, 14:01 Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк пригласил своего коллегу из России Романа Власова в гости к себе в страну.

Обращение к уроженцу Новосибирска 31-летний киевлянин оставил в сторис Instagram.

Жан опубликовал отрывок из интервью Власова, в котором тот назвал большой спорт политикой и заявил, что делает все, чтобы Россия поднималась как можно выше.

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В ответ украинец в комментарии к ролику написал: «Рома, приезжай в гости в украинскую борцовскую семью! Тебе тут хорошенько набьют е***о».

Ранее Власов поддержал войну в Украине, за что был высмеян Беленюком.

Позже Жан потроллил россиянина за отдых за границей.