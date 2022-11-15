«Это шок». Беленюк прокомментировал позорный призыв главы МОК допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям — видео 15 ноября, 21:57 Беленюк назвал шокирующим заявление Баха (Фото:НВ)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк прокомментировал позорный призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Реакцией на слова президента МОК титулованный спортсмен поделился в Instagram.

«Я не могу понять, где заявление главного олимпийца нашей страны по поводу этих слов? Где заявление министра молодежи и спорта, постоянно рассказывающего, что у них отличная коммуникация, они работают постоянно 24 на 7 для помощи украинским спортсменам, для продвижения проукраинской позиции?» — спросил Беленюк в ролике.

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Жан отметил, что сегодня нам нужно на повестку выносить свою проукраинскую позицию — именно в тот день, когда Россия нанесла массированный ракетный удар.

Также в комментарии к своему посту борец написал: «Заявление Томаса Баха — это шок для украинских спортсменов, а отсутствие реакции руководителей украинского спорта делает этот шок трагедией».

Ранее Беленюк отреагировал на приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу отступать из Херсона и отводить войска за Днепр.