«Думаю, желания к таким заявлениям не будет». Беленюк отреагировал на скандальное заявление в США о допуске России и Беларуси к Олимпиаде

12 декабря, 16:29
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Беленюк выразил уверенность, что цивилизованный мир не должен этого допустить (Фото:НОК Украины)

Беленюк выразил уверенность, что цивилизованный мир не должен этого допустить (Фото:НОК Украины)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк отреагировал на скандальное заявление главы Национального олимпийского комитета (НОК) США Сьюзан Лайонс о необходимости допуска России и Беларуси к Олимпиаде-2024 в Париже.

Комментарием на резонансные слова президента американского НОК титулованный спортсмен поделился в Telegram.

«Невозможно представить, чтобы спортсмены стран, развязавших ужасную и жестокую войну, принимали участие в Олимпиаде, даже под нейтральным флагом.

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Приглашаю всех к нам, в Украину, чтобы была возможность увидеть своими глазами последствия того, что сделала и продолжает делать РФ с нашей страной! Думаю, после увиденного желания к подобным заявлениям не будет возникать", — написал Беленюк.

Также борец отметил, что Россия будет всеми возможными и не возможными способами пытаться вернуться на мировую спортивную арену.

Однако Жан выразил уверенность, что цивилизованный мир не должен этого допустить.

Ранее Беленюк прокомментировал позорный призыв главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Олимпийские игры Олимпиада Греко-римская борьба Жан Беленюк

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