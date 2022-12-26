«Я реально рыдал». Беленюк рассказал, когда плакал в последний раз 26 декабря, 17:01 Беленюк — олимпийский чемпион Токио (Фото:НВ)

Борец греко-римского стиля и депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк рассказал, что в последний раз он плакал после победы на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Откровенное признание титулованный спортсмен и политик сделал в интервью проекту Як ти? с Григорием Решетником.

«Плакал я в последний раз на Олимпиаде, когда взял золото. Были очень сложные условия. Я уезжал, у меня была травма. Было много хейта по поводу того, что я, народный депутат, уезжаю на Олимпиаду. Если бы я не привез золотую медаль, то ко мне было бы очень много вопросов.

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Когда я пришел в свой номер… Вообще у меня текли слезы. Когда один остался, я просто не мог успокоиться. Я помню, что у меня подушка была полностью мокрая. Я просто рыдал, реально рыдал", — сказал Беленюк.

Также Жан заявил, что сам он является не очень эмоциональным человеком, так как может контролировать свои эмоции. Но в тот день ему нужно было их выплеснуть.

Ранее Беленюк признался, что пойдет на войну, если его мобилизуют в армию.