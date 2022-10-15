Беленюк в Руанде встретился со своей сестрой — фото
Беленюк также намерен посетить Мозамбик и ЮАР (Фото:НОК Украины)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Руанде встретился со своей сестрой.
Фото со своей родственницей титулованный спортсмен и политик поделился в сторис Instagram.
Перед камерой Жан и его сестра стояли, обняв друг друга. В комментарии к снимку борец указал, что у них родственные связи по отцу.
Ранее Беленюк сообщил, что отправляется в Руанду на Ассамблею межпарламентского союза.
После этого спортсмен и народный депутат намерен посетить Мозамбик и ЮАР.
Сообщалось, что Беленюк посетил Нью-Йорк и остался недоволен поездкой.