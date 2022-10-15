Беленюк в Руанде встретился со своей сестрой — фото

15 октября, 22:10
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Беленюк также намерен посетить Мозамбик и ЮАР (Фото:НОК Украины)

Беленюк также намерен посетить Мозамбик и ЮАР (Фото:НОК Украины)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Руанде встретился со своей сестрой.

Фото со своей родственницей титулованный спортсмен и политик поделился в сторис Instagram.

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Перед камерой Жан и его сестра стояли, обняв друг друга. В комментарии к снимку борец указал, что у них родственные связи по отцу.

Видео дня

Жан Беленюк via Instagram
Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк сообщил, что отправляется в Руанду на Ассамблею межпарламентского союза.

После этого спортсмен и народный депутат намерен посетить Мозамбик и ЮАР.

Сообщалось, что Беленюк посетил Нью-Йорк и остался недоволен поездкой.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Руанда Греко-римская борьба Жан Беленюк Фото

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