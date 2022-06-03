И потроллил россиян. Беленюк встретился с легендами украинского тенниса — фото 3 июня, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:НОК Украины)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с легендами украинского тенниса — Александром Долгополовым и Сергеем Стаховским.

Фото с бывшими первыми ракетками страны титулованный спортсмен и политик поделился в сторис Instagram.

На снимке Долгополов, Беленюк и Стаховский стоят в обнимку и улыбаются.

Видео дня

Фото: Жан Беленюк via Instagram

«Наше настроение, когда ни один из россиян не прошел в полуфинальную стадию Ролан Гаррос», — написал в комментарии к посту Жан.

Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.

Ранее Жан потроллил российских оккупантов новой футболкой.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.