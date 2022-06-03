И потроллил россиян. Беленюк встретился с легендами украинского тенниса — фото
Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020 (Фото:НОК Украины)
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с легендами украинского тенниса — Александром Долгополовым и Сергеем Стаховским.
Фото с бывшими первыми ракетками страны титулованный спортсмен и политик поделился в сторис Instagram.
На снимке Долгополов, Беленюк и Стаховский стоят в обнимку и улыбаются.
«Наше настроение, когда ни один из россиян не прошел в полуфинальную стадию Ролан Гаррос», — написал в комментарии к посту Жан.
Беленюк — олимпийский чемпион Токио-2020, многократный победитель первенств мира и Европы.
Ранее Жан потроллил российских оккупантов новой футболкой.
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