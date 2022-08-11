«Люблю горячих мамочек». Беленюк похвастался неожиданным подарком — фото 11 августа, 12:00 Беленюк спросил у фанатов, что ему делать с подарком (Фото:Жан Беленюк/Instagram)

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк похвастался футболкой, которую ему подарили.

Титулованный спортсмен показал полученный презент в сторис Instagram. На фото он появился в спортивном зале.

В руках Жан держал черную футболку, на которой на английском было написано: «Люблю горячих мамочек».

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В комментарии к посту борец написал, что такой наряд ему подарили. У своих фанатов он спросил, что ему сделать с футболкой: оставить, передарить или разыграть.

«Пользуясь возможностью, передаю привет всем, кто горячий», — добавил Жан.

Фото: Жан Беленюк via Instagram

Ранее Беленюк потроллил российских оккупантов новой футболкой.

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