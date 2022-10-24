«Как вам такое перевоплощение?». Белодед поменялась ролями со звездной украинской гимнасткой — фото
Дарья Белодед и Влада Никольченко (Фото:Влада Никольченко via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поменялась ролями с соотечественницей и гимнасткой Владой Никольченко.
Спортсменки поделились в Instagram фото, на которых они предстали в неожиданных образах.
Дарья была одета в трико, в котором выступают гимнастки, а Влада стояла перед камерой в кимоно.
«Мы меняемся видами спорта. Как вам такое перевоплощение?» — написала Никольченко в комментарии к снимку.
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
Никольченко — призерка чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр.
Ранее Белодед сразила фанатов эффектным образом.