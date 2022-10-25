«Эти ноги…». Белодед порадовала фанатов фото в коротеньких шортах 25 октября, 17:21 Дарья — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед порадовала фанатов фото в коротеньких шортах.



Снимком титулованная спортсменка поделилась в Instagram.

На фото Дарья позировала перед камерой в джинсовых шортах, топе и пиджаке со стильной сумочкой в руках.

«Эти ноги… как счастья две дороги», — написал в комментарии к фото один из поклонников Дарьи.

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Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед сразила фанатов эффектным образом.