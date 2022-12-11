«Невероятно красивая». Белодед порадовала фанатов стильным образом — фото 11 декабря, 18:50 Дарья — бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед порадовала фанатов стильным образом.



22-летняя титулованная спортсменка поделилась своим новым фото в Instagram.

На снимке Дарья сидела за столиком в стильной кофте с оголенным плечом и белой сумочкой от Ив Сен-Лорана.

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Один из пользователей соцсети в комментарии к посту написал: «Невероятно красивая девушка! Украинка».

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед снялась в эффектной фотосессии.

