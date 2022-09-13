«Кудряшка Сью». Белодед похвасталась новой прической — фото
Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась новой прической.
21-летняя киевлянка поделилась в Instagram несколькими снимками. На фото она позировала перед камерой в топике и белых штанах.
Но куда большее внимание привлекла прическа Дарьи — вместо привычных прямых волос она сделала выбор в пользу кудрявых.
На пост дзюдоистки отреагировала бывшая украинская легкоатлетка, а ныне народный депутат Ольга Саладуха. Она написала: «Прекрасная дама». Другой пользователь соцсети метко добавил: «Кудряшка Сью».
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.
Ранее Белодед удивила своим новым образом.
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