Снялась в фотосессии. Белодед удивила своим новым образом — видео 4 сентября, 21:54 В ролике Дарья появилась с новой прической (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед удивила своим новым образом.

21-летняя киевлянка снялась в фотосессии. Снимал титулованную спортсменку испанец Альваро Монтеро.

Своим образом, который она выбрала для съемок, Дарья поделилась в сторис Instagram, опубликовав видео из автомобиля.

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В ролике Белодед появилась с новой прической. Дзюдоистка была в хорошем настроении и подпевала слова одной из песен Христины Соловий.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед показала идеальную фигуру во время прогулки.

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