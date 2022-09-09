Техника на уровне. Белодед продемонстрировала способности в футболе — видео
Дарья — бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед продемонстрировала свои способности в футболе.
21-летняя киевлянка опубликовала в сторис Instagram видео, показав, как она ногами обводит мяч вокруг тренировочных фишек.
В глаза бросается достаточно неплохая техника у Дарьи, которая мастерски справилась со своим заданием.
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.
Ранее Белодед попробовала силы в теннисе.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.