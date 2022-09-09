Техника на уровне. Белодед продемонстрировала способности в футболе — видео

9 сентября, 16:37
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Дарья — бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Дарья — бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Титулованная украинская дзюдоистка Дарья Белодед продемонстрировала свои способности в футболе.

21-летняя киевлянка опубликовала в сторис Instagram видео, показав, как она ногами обводит мяч вокруг тренировочных фишек.

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В глаза бросается достаточно неплохая техника у Дарьи, которая мастерски справилась со своим заданием.

Видео дня

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед попробовала силы в теннисе.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Дзюдо Видео Дарья Белодед

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