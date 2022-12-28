«Машина». Белодед показала фанатам свои сверхтяжелые тренировки — видео 28 декабря, 16:51 Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала фанатам свои сверхтяжелые тренировки.



Видео с работой в зале 22-летняя спортсменка поделилась в Instagram. В ролике Дарья продемонстрировала, как проходят ее тренировки.

В комментарии к посту Белодед написала: «Я редко выставляю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы. Но сегодня захотелось выставить малейшую частичку моего тренировочного процесса».

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Один из поклонников дзюдоистки отреагировал на ее пост очень коротко. «Машина», — написал он.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед показала свои способности в художественной гимнастике.