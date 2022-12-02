«Ленту в руках держу уже хорошо». Белодед показала свои способности в художественной гимнастике — видео 2 декабря, 17:49 Дарья Белодед (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала свои способности в художественной гимнастике.

22-летняя спортсменка пообщалась со своими поклонниками в сторис Instagram, предложив им задать ей интересующие их вопросы.

Один из пользователей соцсети спросил у Дарьи: «Как твои успехи с гимнастикой?».

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В ответ дзюдоистка опубликовала видео, продемонстрировав свои способности в этом виде спорта.

В комментарии к ролику титулованная спортсменка написала: «Ленту в руках держу уже хорошо».

Ранее Белодед поменялась ролями с соотечественницей и гимнасткой Владой Никольченко.