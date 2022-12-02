«Ленту в руках держу уже хорошо». Белодед показала свои способности в художественной гимнастике — видео
Дарья Белодед (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала свои способности в художественной гимнастике.
22-летняя спортсменка пообщалась со своими поклонниками в сторис Instagram, предложив им задать ей интересующие их вопросы.
Один из пользователей соцсети спросил у Дарьи: «Как твои успехи с гимнастикой?».
В ответ дзюдоистка опубликовала видео, продемонстрировав свои способности в этом виде спорта.
В комментарии к ролику титулованная спортсменка написала: «Ленту в руках держу уже хорошо».
Ранее Белодед поменялась ролями с соотечественницей и гимнасткой Владой Никольченко.