«Ленту в руках держу уже хорошо». Белодед показала свои способности в художественной гимнастике — видео

2 декабря, 17:49
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Дарья Белодед (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Дарья Белодед (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала свои способности в художественной гимнастике.

22-летняя спортсменка пообщалась со своими поклонниками в сторис Instagram, предложив им задать ей интересующие их вопросы.

Один из пользователей соцсети спросил у Дарьи: «Как твои успехи с гимнастикой?».

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В ответ дзюдоистка опубликовала видео, продемонстрировав свои способности в этом виде спорта.

В комментарии к ролику титулованная спортсменка написала: «Ленту в руках держу уже хорошо».

Ранее Белодед поменялась ролями с соотечественницей и гимнасткой Владой Никольченко.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Дзюдо Видео Художественная гимнастика Дарья Белодед

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