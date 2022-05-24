Заслужила похвалу от тренера. Белодед показала мощную работу на тренировке — видео

24 мая, 15:49
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Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала мощную работу на тренировке.

21-летняя спортсменка поделилась кадрами, как она упорно выполняла упражнение на тренажере.

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Работу дзюдоистка делала под присмотром тренера, который ее нахваливал: «Продолжай. Очень хорошо, Дарья».

Видео дня

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед попробовала свои силы в теннисе.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Дзюдо Видео Тренировки Дарья Белодед

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