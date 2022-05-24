Заслужила похвалу от тренера. Белодед показала мощную работу на тренировке — видео
Первый титул планетарного масштаба Белодед выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала мощную работу на тренировке.
21-летняя спортсменка поделилась кадрами, как она упорно выполняла упражнение на тренажере.
Работу дзюдоистка делала под присмотром тренера, который ее нахваливал: «Продолжай. Очень хорошо, Дарья».
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.
Ранее Белодед попробовала свои силы в теннисе.
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