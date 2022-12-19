«По дороге на тренировку». Белодед прогулялась по пляжу в Испании — фото 19 декабря, 16:47 Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед прогулялась по пляжу в Испании.

Соответствующими фото титулованная спортсменка поделилась с поклонниками в Instagram.

На снимках Дарья позировала на пляже в черном спортивном костюме, солнцезащитных очках и с сумкой в руке.

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«По дороге на тренировку», — подписала дзюдоистка свой пост в социальной сети.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед порадовала фанатов стильным образом.