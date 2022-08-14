«Супермодель». Белодед показала идеальную фигуру во время прогулки — фото 14 августа, 19:53 Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала идеальную фигуру во время прогулки.



Так, 21-летняя киевлянка поделилась в Instagram фото, на котором она шла с сумочкой по трассе.

На снимке Дарья предстала спиной к камере. Одета спортсменка была в короткие шорты и розовый топик на бретельках.

Видео дня

Один из пользователей соцсети в комментарии к кадру спросил у Белодед: «Дарья, ты реально дзюдоистка? Я думаю, что ты — супермодель».

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед посетила Барселону.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.