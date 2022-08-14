«Супермодель». Белодед показала идеальную фигуру во время прогулки — фото

14 августа, 19:53
Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала идеальную фигуру во время прогулки.

Так, 21-летняя киевлянка поделилась в Instagram фото, на котором она шла с сумочкой по трассе.

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На снимке Дарья предстала спиной к камере. Одета спортсменка была в короткие шорты и розовый топик на бретельках.

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Один из пользователей соцсети в комментарии к кадру спросил у Белодед: «Дарья, ты реально дзюдоистка? Я думаю, что ты — супермодель».

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед посетила Барселону.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Дзюдо Дарья Белодед Фото

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