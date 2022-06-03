Пытается покорить новый вес. Белодед провела самый длинный поединок в карьере — СМИ 3 июня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 (Фото:Дарья Белодед via Facebook)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед провела самый длинный поединок в карьере, сообщает Tribuna.



Во втором круге турнира Большого шлема в Тбилиси (Грузия) 21-летняя киевлянка встретилась с местной спортсменкой Этери Липартелиани.

После трех основных минут для выявления победителя в схватке пришлось проводить поединок Golden Score, который длился почти десять минут. Победу в нем иппоном вырвала представительница Грузии.

Видео дня

Для Дарьи это поражение стало вторым в новой для нее весовой категории до 57 кг. Ранее она на чемпионате Европы проиграла во втором круге Приссиле Нето из Франции.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 48 кг, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.