«Даша вставай, началось». Звезда украинского дзюдо рассказала, как встретила начало войны 17 июля, 17:21 Дарья Белодед в первый день войны выехала в Ужгород (Фото:НВ)

Двухкратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед рассказала о своем состоянии в первые минуты после начала полномасштабного российского вторжения.

Белодед рассказала, что во время начала полномасштабной войны она была дома, недалеко от Киева, куда доносились звуки взрывов, сообщает YouTube-канал Parimatch Ukraine.

"Это невозможно забыть. Мама заходит в мою комнату и говорит: "Даша, вставай, началось". Я просто не могла поверить", — вспоминает Белодед.

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Спортсменка заявила, что в тот момент ее охватила паника, и она сразу начала собирать вещи в дорогу, чтобы выехать в Ужгород, куда в итоге добиралась более 20 часов.

«Было очень страшно. Мы сели в машину, начали ехать. Это было где-то 4.30, возможно 5.00 утра, и куча машин, тоже направлявшихся куда-то. Все пытаются заправить авто и куда-то уезжают. У нас просто шок. Мы едем, слышим и видим взрывы. У тебя страх, что просто можешь не доехать, ты можешь умереть по дороге.

Все были в панике, все были в шоке, все пытались сберечь себя и уехать в безопасность.

Конечно, этот день невозможно забыть. Это самое ужасное, что могло быть в жизни. Мы доехали до Ужгорода и какое-то время были там", - рассказала Белодед.

Ранее Дарья Белодед объяснила, почему украинский народ продолжает борьбу против российской агрессии.



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