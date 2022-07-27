Белодед посетила Барселону — фото

27 июля, 10:54
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед посетила Барселону.

21-летняя киевлянка поделилась в Instagram тремя кадрами, сделанными в испанском городе.

На первом снимке Дарья позировала перед камерой в коротких джинсовых шортах на фоне Триумфальной арки.

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На втором фото дзюдоистка появилась в платье перед Собором Святого Креста и Святой Евлалии.

На третьем — титулованная украинская спортсменка смотрела на город и Средиземное море с небоскреба.

Ранее Белодед рассказала о своем состоянии в первые минуты после начала полномасштабного российского вторжения.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Дзюдо Барселона Дарья Белодед Фото

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