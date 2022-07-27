Белодед посетила Барселону — фото
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед посетила Барселону.
21-летняя киевлянка поделилась в Instagram тремя кадрами, сделанными в испанском городе.
На первом снимке Дарья позировала перед камерой в коротких джинсовых шортах на фоне Триумфальной арки.
На втором фото дзюдоистка появилась в платье перед Собором Святого Креста и Святой Евлалии.
На третьем — титулованная украинская спортсменка смотрела на город и Средиземное море с небоскреба.
Ранее Белодед рассказала о своем состоянии в первые минуты после начала полномасштабного российского вторжения.
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