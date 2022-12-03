Попробовала себя в роли модели. Белодед снялась в эффектной фотосессии
Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед снялась в эффектной фотосессии.
Снимки со съемок были опубликованы в Instagram. На фото Дарья появилась в нарядах бренда Gudu.
В комментарии к кадрам дзюдоистка была представлена как модель.
Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.
Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.
Ранее Белодед стала лицом спортивной линейки бренда Rikky Hype.