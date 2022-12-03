Попробовала себя в роли модели. Белодед снялась в эффектной фотосессии 3 декабря, 14:09 Белодед — двукратная чемпионка мира (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед снялась в эффектной фотосессии.



Снимки со съемок были опубликованы в Instagram. На фото Дарья появилась в нарядах бренда Gudu.

В комментарии к кадрам дзюдоистка была представлена как модель.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

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Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Ранее Белодед стала лицом спортивной линейки бренда Rikky Hype.