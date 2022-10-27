Белодед стала лицом спортивной линейки украинского бренда — фото
Дарья Белодед (Фото:Rikky Hype via Instagram)
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала лицом спортивной линейки бренда Rikky Hype.
О начале сотрудничества с титулованной спортсменкой компания объявила в Instagram.
В социальной сети было опубликовано несколько фото, на которых Дарья позировала на пляже в экипировке от Rikky Hype.
«Мы пригласили украинскую дзюдоистку, Олимпийскую призерку игр в Токио Дарью Белодед стать лицом спортивной линейки Rikky Hype.
Дарья была выбрана в качестве героини кампейна, как символ невероятной внутренней и физической силы. Эта девушка на собственном опыте доказывает, что необходимо верить в себя: если верить, что ты можешь со всем справиться — силы действительно найдутся", — было сказано в заявлении компании.
Ранее Белодед порадовала фанатов фото в коротеньких шортах.