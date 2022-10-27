Белодед стала лицом спортивной линейки украинского бренда — фото 27 октября, 17:58 Дарья Белодед (Фото:Rikky Hype via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала лицом спортивной линейки бренда Rikky Hype.

О начале сотрудничества с титулованной спортсменкой компания объявила в Instagram.

В социальной сети было опубликовано несколько фото, на которых Дарья позировала на пляже в экипировке от Rikky Hype.

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«Мы пригласили украинскую дзюдоистку, Олимпийскую призерку игр в Токио Дарью Белодед стать лицом спортивной линейки Rikky Hype.

Дарья была выбрана в качестве героини кампейна, как символ невероятной внутренней и физической силы. Эта девушка на собственном опыте доказывает, что необходимо верить в себя: если верить, что ты можешь со всем справиться — силы действительно найдутся", — было сказано в заявлении компании.

Ранее Белодед порадовала фанатов фото в коротеньких шортах.