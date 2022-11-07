«Шикарная». Белодед посетила Дубай в стильном платье — фото 7 ноября, 18:32 Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио (Фото:Дарья Белодед via Instagram)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед поделилась фото в стильном платье.

Снимок 22-летняя киевлянка опубликовала в Instagram. Кадр был сделан в Дубай (ОАЭ).

На фото Дарья позировала перед камерой в черно-белом платье на фоне моря и небоскреба.

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«Шикарная», — гласил один из комментариев, оставленных поклонниками дзюдоистки под снимком.

Белодед — двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпиады-2020 в Токио, на ее счету также есть победы на первенстве Европы и Европейских играх.

Первый титул планетарного масштаба Дарья выиграла в 17 лет. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и среди мужчин.

Сообщалось, что Белодед стала лицом спортивной линейки бренда Rikky Hype.