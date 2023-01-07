Кубок мира по биатлону. Определилась победительница гонки преследования в Поклюке
Юлия Джима финишировала 35-й (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
В словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.
Украину в гонке представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала на 35-м месте. Блашко стала 43-й, а Меркушина — 45-й.
Победу одержала шведка Эльвира Эберг, серебро завоевала итальянка Доротея Вирер, бронзу - француженка Жюлья Симон.
Результаты гонки:
Ранее в женском спринте в Поклюке украинка Юлия Джима финишировала в топ-20.