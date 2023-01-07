Кубок мира по биатлону. Определилась победительница гонки преследования в Поклюке

7 января, 13:22
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Юлия Джима финишировала 35-й (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Юлия Джима финишировала 35-й (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

В словенской Поклюке в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая финишировала на 35-м месте. Блашко стала 43-й, а Меркушина — 45-й.

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Победу одержала шведка Эльвира Эберг, серебро завоевала итальянка Доротея Вирер, бронзу - француженка Жюлья Симон.

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Ранее в женском спринте в Поклюке украинка Юлия Джима финишировала в топ-20.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон Юлия Джима

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